L'Iran dit avoir "légalement le droit" de punir Israël après la mort du chef du Hamas

Les Palestiniens qui ont réussi à fuir la bande de Gaza sont condamnés à assister à la litanie des morts, souvent banalisée, alors que pour eux, les victimes de la riposte israélienne à l'attaque du 7 octobre sont des proches, des amis, des membres de leur famille.

"Pour les médias, c'est juste un chiffre qui augmente, comme la bourse", mais à Gaza "chaque maison a une histoire triste" se désole Tareq Abu Eita, interrogé par l'AFP.

Sur l'écran de son téléphone portable, défilent des photos de sa femme et d'un de ses fils, deux des quelque 40 000 Palestiniens tués depuis le début de la guerre à Gaza. Tareq Abu Eita a aussi perdu son père Hamed, 77 ans et deux nièces, Mira et Tala, respectivement âgées de 8 et 14 ans, tués dans un bombardement.

Cinq victimes parmi les 39 550 morts de la riposte israélienne, surtout des civils, d'après les données publiées samedi par le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. La famine, le manque d'eau et le risque d'épidémies comme la polio ou le choléra pourraient encore faire monter drastiquement ce bilan.

En plus des morts, quelque 90 000 Palestiniens ont été blessés à Gaza depuis le 7 octobre, selon le Hamas. Et chaque jour, environ dix enfants perdent l'une ou les deux jambes, rapporte l'organisation onusienne pour les réfugiés palestiniens.