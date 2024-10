Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence lundi pour discuter de la situation au Moyen-Orient après une demande de l'Iran, a annoncé dimanche à la presse la présidence suisse du Conseil.

Cette réunion se tiendra à 15h00 heure de New York (19h00 TU), et fait suite à une demande formulée par l'Iran et soutenue par l'Algérie, la Chine et la Russie, a précisé la présidence. Le chef de la diplomatie iranienne a appelé dimanche le Conseil de sécurité à se réunir d'urgence pour condamner les frappes israéliennes de samedi contre la République islamique d'Iran.