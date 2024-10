Le Premier ministre français Michel Barnier s'est inquiété ce soir devant l'Assemblée nationale d'une "escalade" au Proche-Orient et du "conflit direct qui semble être engagé" entre l'Iran et Israël, jugeant la situation "extrêmement sérieuse".

"Je prends la parole à cet instant, il est 19H16, à un moment où la situation s'aggrave au Proche et au Moyen-Orient, avec une escalade et une attaque, et un conflit direct qui semble être engagé entre l'Iran et Israël. Et donc une situation extrêmement sérieuse", a déclaré devant les députés le chef du gouvernement. Il devait rejoindre ensuite un Conseil de défense et de sécurité nationale autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée.