L'Iran a promis jeudi de faire "regretter et payer" à Israël ses attaques, au septième jour d'une guerre inédite par son intensité entre les deux pays.

L'Iran continuera à exercer son droit à l'autodéfense, avec fierté et bravoure, et nous ferons regretter et payer à l'agresseur sa grave erreur.

Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne

"L'Iran continuera à exercer son droit à l'autodéfense, avec fierté et bravoure, et nous ferons regretter et payer à l'agresseur sa grave erreur", a écrit sur X le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, accusant Israël, son ennemi juré,de chercher à "étendre les flammes à la région et au-delà".