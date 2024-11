Des dirigeants de pays arabes et musulmans participent à un sommet en Arabie saoudite consacré à la situation au Moyen-Orient, une occasion de présenter au président élu Donald Trump une position commune susceptible d'influencer la politique américaine dans la région, estiment des experts.

Ce sommet réunit des membres de la Ligue arabe, organisation panarabe réunissant 22 pays, et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), organisation panislamique regroupant plus de cinquante Etats musulmans.

Les participants discuteront "de l'agression israélienne continue dans les territoires palestiniens et au Liban" et des développements régionaux, a déclaré dimanche l'agence officielle saoudienne SPA.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, avait appelé à la tenue de ce sommet fin octobre durant une réunion à Ryad sur la création d'une nouvelle "alliance internationale" visant à encourager l'établissement d'un Etat palestinien.

La réunion de lundi survient un an après un sommet similaire à Ryad de la Ligue arabe, basée au Caire, et de l'OCI, basée à Jeddah, lors duquel les dirigeants arabes et musulmans avaient qualifié de "barbares" les actions d'Israël à Gaza.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait cette fois-ci occuper une place centrale dans les discussions, affirme Anna Jacobs du groupe de réflexion International Crisis Group.

"Ce sommet représente une occasion importante pour les dirigeants de la région de montrer à la future administration Trump ce qu'ils attendent des Etats-Unis", dit la chercheuse à l'AFP.

"Le message sera probablement axé sur le dialogue, la désescalade et la dénonciation des campagnes militaires israéliennes dans la région", a-t-elle ajouté.