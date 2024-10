Les humanitaires travaillant dans la bande de Gaza sont dans une logique de "survie" et de gestion permanente du dénuement et d'une sécurité inexistante, décrivent des ONG internationales un an après le début de la guerre entre le Hamas et Israël.



"Le bruit des drones, la soif, le stress d'avoir à chercher de quoi manger" constitue le quotidien des humanitaires palestiniens "piégés" comme les civils dans l'étroite langue de terre assiégée, où "le système sanitaire et social global est à l'état de l'âge de pierre", résume auprès de l'AFP Jean-François Corty, président de Médecins du monde (MdM).

Il évoque "des conditions de survie ultimes" et, à l'unisson d'autres ONG internationales, appelle à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à un accès humanitaire non entravé à la hauteur des besoins.