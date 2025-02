Une "grande" zone résidentielle de la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, est sans chauffage ni électricité ce matin après une attaque "massive" russe qui a fait au moins un blessé, a annoncé son maire Guennadiï Troukhanov.

"Suite à une attaque ennemie, 14 écoles, 13 jardins d'enfants et une grande zone résidentielle (plus de 500 logements) sont maintenant sans électricité et sans chauffage", a-t-il indiqué sur Telegram. Il a précisé qu'une clinique pour enfants et un jardin d'enfants avaient eux été "gravement endommagés".