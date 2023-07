Le président américain a rencontré la meneuse de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, à Vilnus où s'est tenu le sommet de l'Otan largement consacré à la guerre en Ukraine.

Comme des milliers de ses compatriotes, elle a été forcée à l'exil pour échapper à la répression du pouvoir.

Joe Biden a souligné "l'engagement continu des États-Unis à défendre et à faire progresser les droits humains, dont la liberté d'expression et la tenue d'élections libres et transparentes au Bélarus".