L'Ukraine demande de nouveaux systèmes de défense antiaérienne après les dernières frappes russes

La Chine a appelé vendredi à la "retenue" et au "calme" pour résoudre le conflit en Ukraine, après le tir confirmé par Moscou d'un missile balistique hypersonique russe.

"Toutes les parties doivent rester calmes et faire preuve de retenue, travailler à désamorcer la situation par le dialogue et la consultation et créer les conditions pour un cessez-le-feu rapide", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d’un point de presse régulier.