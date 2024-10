Des cageots de pommes et de tomates gisent au sol, à côté d'un cadis noir, dans le marché central de Kherson, vraisemblablement abandonnés précipitamment par leurs propriétaires qui ont fui la frappe qui a tué six civils ce matin, selon les autorités ukrainiennes.

Au moment de la frappe, Ania se trouvait dans la pharmacie où elle travaille, à proximité.

La force de l'explosion a projeté un petit coffre-fort, qu'elle a reçu en pleine tête. Un gigantesque coup de chance d'avoir survécu, estime-t-elle, bandage sur le front.

"Ce coffre-fort m'a percutée et sauvée en même temps. De l'autre côté du coffre, il y avait beaucoup de trous", reprend la pharmacienne, évoquant les traces des impacts. En sortant de sa pharmacie, au mur endommagé, et en découvrant les dégâts, elle dit avoir été "choquée". "Tous ces gens qui ont souffert (de l'attaque), ils travaillaient ici, c'était des vendeurs. C'était nos clients, les gens qu'on connaissait."

Au moins six personnes ont été tuées et six autres blessés par une frappe russe "en plein coeur de la ville", a indiqué le président Volodymyr Zelensky, dénonçant la "terreur russe quotidienne".

La frappe a touché une zone proche du marché et d'un arrêt de bus dans cette ville du sud de l'Ukraine. Le petit abri aux murs de métal orange tagués tient encore debout, mais plus loin, l'explosion a creusé une cavité dans un bâtiment de briques. Ici et là, des stands de produits laissés à l'abandon témoignent de l'activité habituelle des lieux, désormais vides. Ils côtoient des cordons de police et un bitume tâché de sang. "Tout s'est passé très vite, on n'a rien compris", explique Ania.

"On a entendu une explosion, tout est devenu sombre, il y avait de la poussière", déclare-t-elle à l'AFP.

Guennady, un autre habitant, explique lui que la détonation était si soudaine qu'il n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il était tombé au sol. Il se trouvait devant un stand, et dit avoir "eu peur" d'aller voir le reste de la rue.