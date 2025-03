Le Kremlin a indiqué mercredi attendre d'être informé par Washington de sa proposition de trêve de 30 jours que l'Ukraine a acceptée la veille, à l'issue de pourparlers américano-ukrainiens en Arabie saoudite.

(Re)voir Ukraine : la roulette russe

"Nous avons des contacts prévus dans les jours à venir avec les Américains, et nous comptons là-dessus pour obtenir une information complète", a dit lors d'un briefing à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a ajouté attendre que les autorités russes soient informées par le secrétaire d'État, Marco Rubio, et le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, les deux responsables américains à avoir négocié avec les Ukrainiens mardi en Arabie Saoudite.

Selon Dmitri Peskov, un "appel téléphonique au plus haut niveau", soit entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, était possible dans un "délai assez court".