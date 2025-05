La Russie "ignore complètement" la proposition de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours faite par Kiev et ses alliés occidentaux et "attaque" tout "le long de la ligne de front", a dénoncé le ministre ukrainien des Affaires étrangères.



Le Kremlin a rejeté "l'ultimatum" lancé par Kiev et ses alliés, tout en ne répondant pas à la proposition de Volodymyr Zelensky de rencontrer Vladimir Poutine jeudi à Istanbul. Il l'a qualifié d'"inacceptable" et a dit vouloir des négociations "sérieuses" pour aboutir à un règlement du conflit en Ukraine et une paix à long terme.

Le langage des ultimatums est inacceptable pour la Russie, il ne convient pas. On ne peut pas parler ainsi à la Russie".

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.