Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à al-Arich, "avant-poste" égyptien du soutien humanitaire à Gaza, pour appeler à une reprise de l'aide bloquée par Israël.

Rare visite d'un dirigeant européen aux confins de la bande de Gaza, celle du président français, accompagné par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, intervient dans un contexte tendu.

Le 23 mars, 15 personnes ont été tuées par des tirs israéliens sur des ambulances à Rafah, point de passage entre l'Egypte et Gaza à 50 km d'al-Arich, selon l'ONU et le Croissant-rouge palestinien. Le drame suscite un tollé international et le chef de l'armée israélienne a ordonné hier une "enquête plus approfondie".

"La protection des civils et du personnel humanitaire ainsi qu'un plein accès de l'aide humanitaire constituent des obligations en vertu du droit international et du droit international humanitaire et doivent être respectées", ont affirmé lundi au Caire les présidents Macron et al-Sissi ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie dans une déclaration conjointe.