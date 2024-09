Des représentants de pays arabes et européens, dont le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, se retrouvent à Madrid vendredi pour essayer de faire avancer la solution dite à deux Etats, l'un palestinien, l'autre israélien.

Cette réunion, intitulée "Pour l'application des deux États", rassemblera notamment des membres du Groupe de contact arabo-islamique pour Gaza et des représentants des chancelleries européennes, ainsi que Josep Borrel, de retour d'une tournée régionale au Proche Orient, a précisé la présidence du gouvernement espagnol, sans plus de détail sur les participants.



Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bouhabib, à Beyrouth, au Liban, le jeudi 12 septembre 2024. @AP Photo/Hussein Malla

Ces derniers seront accueillis par Pedro Sánchez à 10H00 (08H00 GMT) à la résidence officielle du Premier ministre espagnol, la Moncloa, avant la rencontre de travail elle-même, organisée au ministère des Affaires étrangères par le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares.



La réunion s'appuiera "sur les discussions internationales qui se sont tenues précédemment à Riyad et à Bruxelles sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient" et bénéficiera "d'une perspective à la fois européenne et arabe", indique dans un communiqué les services du chef de la diplomatie européenne.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a reconnu le 28 mai l'Etat de Palestine, en même temps que l'Irlande et la Norvège. Il a par ailleurs annoncé début septembre que "le premier sommet bilatéral entre l'Espagne et la Palestine" aurait lieu "d'ici à la fin de l'année".