Le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon (LR) a indiqué avoir porté plainte samedi après avoir été la cible de jets de bouteilles alors qu'il éteignait un feu de poubelles allumé par des fauteurs de trouble vendredi soir.

"Avec plusieurs élus, nous avions décidé d'aller sur le terrain pour éviter la destruction de nos équipements comme on a vu dans d'autres villes", a-t-il indiqué. "On s'était équipés d'extincteurs, on a éteint des feux, avec des habitants, et une poignée de jeunes ont commencé à jeter des bouteilles en notre direction", a-t-il ajouté.

Aucun élu n'a été blessé, mais la voiture dans laquelle il se sont repliés a eu la vitre arrière brisée par les bouteilles jetées en leur direction.

"Il s'agissait d'une quinzaine de jeunes excités manifestement mineurs, qui s'amusaient" à provoquer la police, a-t-il estimé.