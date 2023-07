La première ministre Elisabeth Borne ainsi que le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin et d’autres membres du gouvernement ainsi que la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse lors de leur échange avec le maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), dimanche 2 juillet 2023. Charly Triballeau/Pool Photo via AP

"On a tous été très choqués par ce qu’il s’est passé et on a tenu avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Christophe Béchu, Dominique Faure, venir vous exprimer tout le soutien du gouvernement et dire aussi à tous les maires qu’aucun maire ne sera laissé seul dans ce genre de circonstances", a-t-elle assuré la Première ministre à Vincent Jeanbrun. "On va tout faire pour ramener l’ordre au plus vite, on est vraiment à vos côtés. Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires."