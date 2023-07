Le ministère de l’intérieur a annoncé, samedi en fin de matinée, 1 311 interpellations en lien avec les violences urbaines commises dans la nuit de vendredi à samedi. Plus tôt ce matin, un bilan provisoire établi par le ministère faisait état de 994 interpellations. En outre, le ministère recensait alors 79 policiers et gendarmes blessés. En tout, 45 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés.

