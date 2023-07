Mort de Nahel : une première accalmie dans la plupart des villes de France

Les violences urbaines ont été plus limitées dans la nuit de samedi à dimanche à La Réunion par rapport à la nuit précédente. Selon Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet, ces violences "ont été commises de manière plus ponctuelle" dans dix localités de l’île. "Sans commune mesure avec la veille".

Plus de 220 policiers et gendarmes étaient encore déployés sur le terrain pour dissuader les auteurs d’agir et limiter l’impact des violences. 4 interpellations ont été réalisées, contre 28 la nuit précédente.

Au total, 70 incendies ont été comptabilisés, principalement des feux de poubelles et quelques véhicules. Les Sapeurs-pompiers ont réalisé 21 interventions.