La Chine affirme ce vendredi que le rapprochement entre Pyongyang et Moscou ne la concernait pas, après que Washington eut averti que jusqu'à 8.000 soldats nord-coréens s'entrainaient en Russie et étaient prêts au combat avec l'Ukraine.

"La Corée du Nord et la Russie sont deux États indépendants. La façon dont ils développent leurs relations les concerne," a indiqué le porte parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays est engagé dans une guerre depuis 2022 avec l'Ukraine, a conclu un accord de coopération militaire avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, citant le renseignement américain, quelque 8.000 soldats nord-coréens se trouvent actuellement en Russie dans la région frontalière de Koursk, avant d'être déployés en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce qu'il a appelé l'inaction de ses alliés à l'égard des troupes nord-coréennes et s'est dit surpris par le "silence" de la Chine. Le porte-parole a indiqué vendredi que les autorités chinoises "ne connaissaient pas la situation spécifique des échanges bilatéraux et de la coopération entre la Corée du Nord et la Russie".

"La position de la Chine, qui espère que les différentes parties favoriseront un apaisement de la situation et travailleront à une solution politique à la crise ukrainienne, n'a pas changé", a déclaré Lin lors d'une conférence régulière.