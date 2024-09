Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a assuré que la Russie était "militairement invincible" en Ukraine. Il a fait ces déclarations à l'occasion de la venue du dirigeant allemand Olaf Scholz en Asie centrale, région où l'influence traditionnelle russe est contestée.

"Le fait est que la Russie est militairement invincible", estime Tokaïev, cité par son cabinet présidentiel, dans une surprenante déclaration au chancelier Scholz à la veille d'un sommet avec les cinq présidents d'Asie centrale.

Le chancelier Olaf Scholz et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev ce 16 septembre à Astana. © bureau de presse de la présidence du Kzakhstan via AP

Première puissance centrasiatique, le Kazakhstan est un allié militaire et économique de la Russie, avec laquelle il partage plus de 7.500 km de frontière commune, et Kassym-Jomart Tokaïev rencontre régulièrement son homologue russe Vladimir Poutine.

"La coopération entre nos pays se développe dans le cadre d'un partenariat et d'une alliance stratégiques", a poursuivi Kassym-Jomart Tokaïev, assurant toutefois qu'"au Kazakhstan, la population éprouve une véritable sympathie pour le peuple ukrainien". Car Astana a déjà condamné à demi-mots l'invasion russe de l'Ukraine et diversifie depuis la guerre ses liens militaires et économiques, notamment avec la Chine et les puissances occidentales.