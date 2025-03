Six personnes, dont deux enfants, ont été tuées et sept autres blessées mardi dans des bombardements russes sur la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son gouverneur.

Deux frères de 11 et 13 ans ont été tués à Rivné, une personne près de Pokrovsk et trois autres à Siversk dans diverses frappes, a indiqué Vadym Filachkine sur Telegram.