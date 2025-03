L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a dénoncé lundi la situation "extrêmement précaire" des Palestiniens déplacés par l'opération militaire israélienne en cours dans le nord de la Cisjordanie occupée.

L'armée a lancé le 21 janvier, deux jours après l'entrée en vigueur d'un accord de trêve dans la bande de Gaza, une opération visant les groupes armés palestiniens dans le nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967.



Selon les Nations unies, cette offensive a déplacé quelque 40.000 habitants.

La situation de ces personnes déplacées "de force" est "extrêmement précaire", estime dans un communiqué MSF qui opère sur place en distribuant notamment des kits d'hygiène et des colis alimentaires.

Ces Palestiniens sont "privés d'abris adéquats, de services de base et d'accès aux soins de santé", poursuit l'ONG.



Cisjordanie : des camps occupés "plusieurs mois"

Cisjordanie : Israël vide des camps de réfugiés et interdit leur retour

"La situation en matière de santé mentale est alarmante", dit encore MSF dont un patient, cité dans le communiqué, évoque "une angoisse sourde, une douleur profonde dans le coeur".

"Une telle ampleur de déplacements forcés et de destruction des camps n'a pas été observée depuis des décennies" en Cisjordanie, déclare le directeur des opérations de MSF Brice de la Vingne. "Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux car les forces israéliennes ont bloqué l'accès aux camps, détruisant les maisons et les infrastructures", ajoute-t-il.

"Israël doit mettre fin à cette situation et la réponse humanitaire doit être renforcée", conclut-il.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'elle vérifiait ces affirmations.

Des agents de la police des frontières israélienne arrêtent un Palestinien lors d'une opération militaire dans le camp de réfugiés d'AL-Ain, près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, le mercredi 19 mars 2025. @AP Photo/Majdi Mohammed





Baptisée "Mur de Fer", l'opération israélienne vise principalement trois camps de réfugiés (Jénine, Tulkarem et Nour Chams). Le ministre de la Défense, Israël Katz, a expliqué le 23 février que cette opération durerait plusieurs mois.