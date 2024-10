Naïm Qassem élu nouveau chef du Hezbollah

La Jordanie a condamné mardi la décision du Parlement israélien d'interdire les activités en Israël et à Jérusalem-Est de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), dénonçant une tentative d'"assassinat politique" de cette agence.

"L'adoption de ces lois fait partie d'une campagne systématique contre l'agence et constitue une poursuite des efforts acharnés d'Israël pour l'assassiner politiquement, tout en intensifiant sa guerre agressive contre le peuple palestinien", a dénoncé le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères. "Ces mesures et pratiques israéliennes sont illégales et invalides", a-t-il ajouté.