Les autorités américaines ont annoncé offrir une prime de 10 millions de dollars pour toute information sur le blog russe Rybar qui, selon Washington, tente de déstabiliser les États-Unis dans le contexte électoral actuel.

Neuf personnes sont identifiées dans un communiqué de Rewards for Justice, un programme antiterroriste de collecte d'informations dépendant du département d'État.

Parmi ces suspects accusés d'avoir oeuvré aux "opérations d'influence néfaste de Rybar" figure Mikhaïl Zvintchouk, le fondateur de Rybar, qui est une chaîne Telegram proche de l'armée russe.

Plus de 1,3 million d'abonnés suivent les informations de Rybar sur le conflit armé en Ukraine. Mais, selon les autorités américaines, le blog ne se limite pas à cela.

"Rybar gère sur les réseaux sociaux les chaînes de propagande #HOLDTHELINE et #STANDWTHTEXAS qui promeuvent les intérêts politiques du gouvernement russe aux États-Unis", assure Rewards for Justice dans un communiqué.

Ce même texte relève les tentatives de Rybar de "semer la discorde, susciter des divisions sociales, attiser les dissensions partisanes et raciales et encourager la haine et les violences aux États-Unis".