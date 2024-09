Le chef de la diplomatie libanaise a déclaré que les explosions meurtrières de centaines de bipeurs utilisés par le Hezbollah pro-iranien à travers le Liban pourraient être le présage d'une guerre plus large au Moyen-Orient.

Abdallah Bou Habib, cité par l'Agence nationale d'information libanaise, a mis en garde contre la gravité de cette attaque, imputée par le mouvement islamiste libanais à Israël, "parce qu'elle survient après les menaces israéliennes d'élargir le champ de la guerre contre le Liban, ce qui plongerait la région dans un cycle de violence plus large et annoncerait une guerre plus étendue".