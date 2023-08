Niger : la junte rompt la coopération militaire avec Paris

L'ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama Kané, a affirmé vendredi à l'AFP "être toujours" l'ambassadrice en France "du président légitime Mohamed Bazoum". La notification des putschistes "de mettre fin à (mes) fonctions je la considère comme nulle et non avenue ; elle a été prise par un pouvoir illégitime, je suis l'ambassadrice du Niger en France", a martelé la diplomate, en poste en France depuis décembre 2021. "J'ai signifié au premier conseiller que je rejette cette décision", a ajouté l'ambassadrice.



Aïchatou Boulama Kané précise avoir reçu cette notification "par lettre", dans laquelle les putschistes désignent un chargé d'affaires pour la remplacer, en l'occurrence le premier conseiller de l'ambassade du Niger en France. " "Le président Bazoum m'a appelée hier pour me dire "va à ton bureau, tu as ma confiance et on continue le travail", a-t-elle rapporté. "C'est lui seul (Mohamed Bazoum) que je reconnais, c'est lui qui m'a nommée auprès du président Macron, je reste et demeure son ambassadrice en France", a-t-elle ajouté.