Niger : la réunion des chefs d'état-major de la Cédéao reportée

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, s'est dit "consterné", par le refus des dirigeants militaires au Niger de libérer, en "signe de bonne volonté", la famille du président, Mohamed Bazoum.

Les craintes grandissent concernant la santé et les conditions de détention de ce dernier, ainsi que de sa femme et de son fils de 20 ans.

Lors d'une conversation téléphonique avec l'ancien président, Mahamadou Issoufou, Antony Blinken a exprimé "sa profonde inquiétude quant à la détention illégale du président Bazoum et de sa famille, dans des conditions de plus en plus difficiles."

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a pour sa part déclaré que le président et ses proches étaient privés de nourriture, d'électricité et de soins depuis plusieurs jours.