Niger : le régime militaire compte poursuivre Mohamed Bazoum pour "haute trahison"

"Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour" les "preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le gouvernement appuie ses accusations sur des "échanges" entre Mohamed Bazoum et des "nationaux", des "chefs d’État étrangers", et des "responsables d'organisations internationales."

En outre, le régime a appelé à "s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication." Il assure que Mohamed Bazoum "reçoit régulièrement la visite de son médecin."

Selon un conseiller du président renversé, une consultation a eu lieu samedi. "Après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille", a ajouté Amadou Abdramane.