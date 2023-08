Niger : Mohamed Bazoum demande de l’aide à la communauté internationale

La junte doit "revenir à la raison" au risque sinon d'un effondrement du Niger, entrainant toute la région du Sahel dans son sillage. C’est le message d'avertissement transmis jeudi Kiari Liman-Tinguiri. L'actuel ambassadeur du Niger à Washington dit aussi craindre que le groupe paramilitaire russe Wagner en tire avantage.



"Si le Niger s'effondre, c'est d'abord tout le Sahel qui s'effondre, qui sera déstabilisé", souligne-t-il. "Il n'y aura plus aucun moyen de protéger les pays africains côtiers, les pays de la côte ouest, et vous aurez Wagner et les djihadistes qui contrôleront l'Afrique de la côte à la Méditerranée", ajoute-t-il dans un entretien à l'AFP.

"La junte doit revenir à la raison, réaliser que cette affaire ne peut pas prospérer, éviter des souffrances inutiles, évitables à notre peuple, et rendre le pouvoir à celui à qui le peuple souverain l'a confié", a aussi dit Kiari Liman-Tinguiri.