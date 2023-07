Niger : le président Mohamed Bazoum retenu par la garde présidentielle

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) condamne dans les termes les plus vigoureux la "tentative de coup d'Etat au Niger" et appelle à la libération "immédiate" du président élu, indique l'organisation dans un communiqué.

Tweet URL

"La Cédéao condamne avec la plus grande fermeté la tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les putschistes à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu de la République", selon les termes du communiqué. "La Cédéao et la communauté internationale tiendront toutes les personnes qui sont impliquées dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du président, de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général".