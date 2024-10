Les États-Unis envisagent de répartir leur prêt de 20 milliards de dollars à l'Ukraine, garanti par les intérêts des avoirs russes gelés, entre assistance économique et assistance militaire, a détaillé ce mercredi un responsable de la Maison Blanche.

"Les États-Unis fourniront au moins 10 milliards (de dollars)de prêts par le biais d'un soutien économique", a indiqué le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche pour l'économie internationale, Daleep Singh, lors d'une conférence téléphonique.

Cette aide transitera par la Banque mondiale, via un fonds "soumis à de solides mesures de responsabilité et de transparence", a-t-il ajouté.

L'autre moitié de l'aide devrait consister en un soutien militaire, pour laquelle cependant, a indiqué Singh, "nous avons besoin de l'autorisation du Congrès pour augmenter le montant du financement militaire étranger que nous pouvons fournir à l'Ukraine, et aussi pour apporter certains changements techniques".

Une large partie des siège du Congrès seront renouvelés le 5 novembre, lors des élections, qui verront l'arrivée à la Maison Blanche d'un nouveau président américain, Kamala Harris ou Donald Trump.

"Nous discuterons avec le Congrès, entre maintenant et décembre", a précisé Daleep Singh.

Il a assuré que même sans ce feu vert, Washington apportera la totalité de la somme promise : "la seule question qui se pose est celle de la répartition entre l'aide économique et l'aide à la sécurité. Nous fournirons 20 milliards de dollars quoi qu'il en soit".

Les dirigeants du G7 s'étaient entendus en juin pour utiliser les intérêts générés par les avoirs russes gelés dans leurs juridictions, afin de garantir un prêt d'un montant total de 50 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait fait état mardi de ce montant total de 20 milliards de dollars. Les 30 autres milliards seront apportés, sous forme de prêts également, par les autres pays du G7, a précisé Daleep Singh. "Jamais auparavant une coalition multilatérale n'a gelé les avoirs d'un pays agresseur puis exploité la valeur de ces avoirs pour financer la défense de la partie lésée, tout en respectant l'état de droit et en maintenant la solidarité", a-t-il salué.

"L'Ukraine recevra l'aide dont elle a besoin maintenant sans peser sur les contribuables", a-t-il souligné, précisant que "les revenus utilisés pour rembourser ces prêts proviendront des actifs russes gelés par l'Union européenne".

Ces actifs se montent à 300 milliards d'euros et génèrent jusqu'à trois milliards d'euros de revenus par an.