"Le pape est chiclayen, vive le pape!" scandent à l'unisson les dizaines de fidèles réunis jeudi soir devant la cathédrale de Chiclayo, dans le nord du Pérou, où Léon XIV a officié comme évêque pendant huit ans.

Entres chants, prières et applaudissements, tous disent leur "émotion" et leur "fierté" d'avoir côtoyé Mgr Robert Francis Prevost, désormais Leon XIV, premier pape américain, qui a cependant passé plus de 20 ans au Pérou, pays dont il possède aussi la nationalité.

"Aujourd'hui, a été une journée magique, tous les Chiclayens, tous les Péruviens, tous les catholiques sont très émus, mais encore plus les Chiclayens d'avoir eu Mgr Robert, qui est désormais pape, de l'avoir eu si près de nous", exulte Lula Botey, gérante d'une agence immobilière.

Lors de son premier discours au Vatican, en italien, le nouveau souverain pontife de 69 ans a brièvement salué en espagnol son "cher diocèse de Chiclayo", où il a été évêque de 2015 à 2023, rendant hommage à son "peuple fidèle".