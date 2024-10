L'agence de presse nationale libanaise Ani a fait état tôt ce matin d'un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah.

Peu auparavant, l'armée israélienne avait appelé les résidents de deux quartiers de la banlieue sud de la capitale libanaise à évacuer leurs logements, affirmant que s'y trouvaient des "installations et sites affiliés au Hezbollah".

Après un an de guerre dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a déplacé le cœur de ses opérations vers le Liban où elle mène depuis le 23 septembre des frappes aériennes visant principalement les bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du pays, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.

Au moins 1 615 personnes ont été tuées au Liban en plus d'un mois, d'après un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. La guerre au Liban a déplacé 1,3 million de personnes, dont plus de 800 000 à l'intérieur du pays, selon des statistiques onusiennes. Plus d'un demi-million de personnes, majoritairement des Syriens, ont fui vers la Syrie voisine, selon les autorités libanaises.