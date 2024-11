La dernière version du projet de texte préparé par les dix membres élus du Conseil, "exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties" et "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages". Une formulation qui provoque par avance la colère d'Israël, et fait craindre un nouveau veto américain, selon des diplomates.

"Nous ne pouvons pas laisser l'ONU lier les mains de l'État d'Israël dans la protection de ses citoyens et nous n'arrêterons pas le combat tant que nous n'aurons pas ramené à la maison tous les hommes et femmes kidnappés", déclare l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon, dénonçant un texte "honteux".

"Il doit y avoir un lien entre un cessez-le-feu et la libération d'otages, c'est notre position de principe depuis le début et ça n'a pas changé", insiste de son côté l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood. Le 7 octobre 2023, des commandos infiltrés dans le sud d'Israël à partir de la bande de Gaza voisine ont mené une attaque qui a entraîné la mort de 1.206 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte fondé sur les données officielles, incluant les otages tués ou morts en captivité.