La Russie annonce avoir abattu dans la nuit 162 drones ukrainiens, dont la majorité dans les régions de Koursk et de Belgorod, frontalières de l'Ukraine, au moment où de nouveaux pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens doivent commencer à Istanbul.

"Les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 162 drones aériens ukrainiens" entre 17H10 et 23H00 GMT dimanche, indique le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les drones ont essentiellement visé la région de Koursk (57) et celle de Belgorod (31), selon la même source.