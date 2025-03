Une attaque russe de drones a tué au moins quatre personnes et blessé 21 autres dans la ville ukrainienne de Dnipro (centre-est), dans des frappes qui ont endommagé des immeubles et provoqué un incendie, selon les autorités.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a envoyé "plus de deux dizaines de drones sur la ville", a écrit Sergueï Lissak, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, sur la messagerie Telegram.

"L'attaque massive a causé des destructions et des incendies à grande échelle. Un complexe d'hôtels et de restaurants, 11 maisons, des garages et une station-service ont pris feu", a-t-il indiqué, précisant que les pompiers étaient venus à bout des flammes.

Re(voir) aussi : Ukraine : malgré les négociations, la guerre continue

Cessez-le-feu : quelles garanties de sécurité apporter à l'Ukraine ?

Guerre en Ukraine : négociations russo-américaines à Riyad

Le président américain Donald Trump pousse le Kremlin et Kiev à accepter un cessez-le-feu après plus de trois ans de combats meurtriers.

Mais la Russie et l'Ukraine se sont de nouveau accusées d'avoir frappé des sites énergétiques du camp adverse, en violation d'un fragile accord annoncé cette semaine par Washington et censé interdire les frappes sur ces infrastructures.