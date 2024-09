La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé, vendredi, qu'Israël était devenu son dernier membre non régional. Une adhésion qui pourrait créer des tensions avec les pays musulmans au sein de l'institution basée aux Philippines.

Le conseil des gouverneurs de la Banque avait approuvé l'adhésion d'Israël en avril 2022, sous réserve que soient remplies les conditions d'adhésion, a indiqué la BAD dans un communiqué.

La Banque asiatique de développement, fondée en 1966, compte désormais 69 membres, dont 20 non régionaux : les États-Unis et des pays européens comme l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, outre Israël. On compte parmi les membres régionaux le Japon, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande, Taïwan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais pas la Chine.

Plusieurs pays à majorité musulmane en font partie, ce qui pourrait créer des tensions en raison de la guerre menée par Israël à Gaza.

L'adhésion d'Israël à la BAD pourrait amener "d'autres membres à fuir l'organisation" en faveur de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII, ou AIIB en anglais) créée à l'initiative de la Chine, a relevé l'expert en sécurité à l'université des Philippines Chester Cabalza. "Ou nous pourrions voir une polarisation au sein de la BAD tant qu'Israël ne résoudra pas ses problèmes de sécurité à Gaza", a-t-il indiqué à l'AFP.