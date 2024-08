Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé qu'il entendait proposer des sanctions contre des responsables israéliens en réponse aux attaques commises par des colons juifs en Cisjordanie occupée "dans une impunité quasi-totale".

"Nous condamnons les attaques des colons à Jit, visant à terroriser les civils palestiniens", a indiqué M. Borrell sur X. "Le gouvernement israélien doit immédiatement mettre un terme à ces actes inacceptables", a-t-il poursuivi.

We condemn settlers attacks in Jit, aimed at terrorising Palestinian civilians.



Day after day, in an almost total impunity, Israeli settlers fuel violence in the occupied West Bank, contributing to endanger any chance of peace. 1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2024