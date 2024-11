Direct démarré le 1er novembre à 05H00 TU

Direct Nouvelles frappes israéliennes au Liban en pleines discussions en vue d'un cessez-le-feu

La banlieue sud de Beyrouth a été visée par une série de frappes aériennes israéliennes ce matin, au moment où les Etats-Unis tentent d'avancer vers un cessez-le-feu au Liban. A quelques jours de l'élection présidentielle américaine, la visite à Jérusalem des émissaires Amos Hochstein et Brett McGurk vise en particulier à trouver une issue à plus d'un mois de guerre entre Israël et le Hezbollah.