Le président du Comité olympique palestinien a indiqué samedi qu'il ne "donnerait pas de consigne" à des athlètes de sa délégation de se retirer face à un adversaire Israélien pendant les JO de Paris.

"Je n'ai pas et ne donnerai pas de telles instructions, mais vous pouvez demander aux athlètes", a déclaré Jibril Rajoub lors d'un entretien à l'AFP. "Je demande aux athlètes d'adhérer à la Charte olympique", a ajouté celui qui dirige également la Fédération palestinienne de football.

"Pourquoi demander aux victimes de ne pas réagir, et de ne pas exprimer et dénoncer la souffrance de leur peuple ? Allez voir les criminels qui commettent un génocide et un nettoyage ethnique, qui détruisent toutes les installations sportives (...)", a poursuivi Jibril Rajoub en référence à la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Un des huit athlètes palestiniens "a perdu 80 personnes de sa famille et des proches", a assuré Jibril Rajoub. Les sportifs palestiniens ne "sont venus ici pour amener le conflit" à Paris, "ni pour faire de la France un champ de bataille contre ceux qui violent les principes du sport et des Jeux olympiques", a-t-il souligné, mais "pour apporter un message: dénoncer les souffrances de notre peuple, ses ambitions juridiques et légitimes", ses "aspirations", et ce "conformément à la Charte olympique et aux statuts de la FIFA".

Dans le passé, des athlètes de pays arabes se sont retirés de compétitions internationales pour éviter d'affronter des athlètes israéliens en raison de leur rejet de la normalisation avec Israël, ce qui les a exposés à des sanctions et des suspensions de la part de fédérations internationales.

Interrogé sur une éventuelle exclusion d'un athlète s'il refusait d'affronter un sportif israélien, Jibril Rajoub a indiqué ce samedi : "mes instructions sont claires : ceux qui violent la charte olympique sont les Israéliens".

Le Comité olympique palestinien a demandé l'interdiction d'Israël dans une lettre adressée au CIO, affirmant que les bombardements dans la bande de Gaza constituaient une violation de la trêve olympique.