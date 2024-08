La recordwoman du monde chinoise Yang Jiayu a décroché son premier titre de championne olympique du 20 km marche jeudi à Paris.

Yang Jiayu (1h25:54) a devancé l'Espagnole Maria Perez (1h26:19) et l'Australienne Jemima Montag (1h26:25).

Trois Françaises ont pris le départ de l'épreuve: Clémence Beretta a terminé 15e, Camille Moutard 25e et Pauline Stey 26e.

Yang Jiayu (28 ans), championne du monde 2017, s'était emparé du record du monde de la discipline en mars 2021 (1h23:49).

Les 20 km marche hommes et femmes ont donné le coup d'envoi jeudi matin de onze jours d'épreuves d'athlétisme aux JO, qui continuent dès vendredi au Stade de France.

Le départ de la course féminine, prévu à 09h20, a été repoussé d'une trentaine de minutes après le report de la course masculine (de 07h30 à 08h00) à cause d'un orage.

Les marcheuses se sont affrontées sur une boucle d'un kilomètre en plein centre de Paris, dans des conditions éprouvantes (soleil, environ 26 degrés et 74% d'humidité).

C'est la 4e fois qu'une marcheuse chinoise est sacrée depuis l'apparition de la discipline aux Jeux de Sydney en 2000.

La championne olympique en titre italienne Antonella Palmisano a abandonné.

Les Françaises ont pu profiter d'une ambiance survoltée tout le long du tracé : "c'était complètement fou, je pense que je ne revivrai pas ça dans ma vie, en tout cas pour nous (les marcheurs)", a savouré Clémence Beretta.

"C'était euphorisant, ça tremblait, c'était encore plus impressionnant qu'un concert où ça peut résonner, c'était hors du temps", a-t-elle ajouté.