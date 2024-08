Enfant prodige du volley cubain, aujourd'hui arme fatale de la Pologne avec son service de plomb, Wilfredo Leon vise l'or olympique avec la sélection européenne, opposée à la Slovénie lundi en quarts de finale, le seul titre qui manque à son palmarès. Quadruple vainqueur de la Ligue des champions, vice-champion du monde en 2010 (avec Cuba) et champion d'Europe 2023 (Pologne), Leon n'est encore jamais monté sur un podium olympique.



"Je vise la médaille d'or, il faut toujours viser la victoire et travailler dur pour l'obtenir, dit-il à l'AFP. Parfois on réussit, parfois non, mais il n'y a qu'un objectif: il faut toujours viser l'or." S'il y parvient à Paris peu après avoir soufflé ses 31 bougies, le réceptionneur-attaquant, l'un des meilleurs joueurs du monde capable de faire gagner un match quasiment à lui seul par son service, "viendra immédiatement montrer" sa médaille aux enfants du club des Anges de Torun, dans le nord de la Pologne, la ville natale de sa femme. "Il est important qu'ils sachent qu'à force de travailler, on a plus de chances de décrocher cette médaille", développe Leon, qui se joint un instant aux exercices des volleyeurs en herbe de cette académie qu'il a fondée il y a trois ans et qui porte son nom.