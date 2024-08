Paris 2024 : l'Algérienne Imane Khelif devient championne olympique aux JO de Paris

La Kenyane Beatrice Chebet est devenue championne olympique du 10.000 m ce soir au Stade de France, quatre jours après son titre sur 5.000 m, en 30 min 43 sec 25.

Beatrice Chebet triomphante après avoir remporté le 10.000 mètres. © AP Photo/Martin Meissner



La recordwoman du monde de la distance a devancé l'Italienne Nadia Battocletti (30:43.35) et la Néerlandaise Sifan Hassan (30:44.12), déjà en bronze sur 5.000 m et qui courra le marathon dimanche. La Française Alessia Zarbo, rapidement détachée du peloton, s'est effondrée sur la piste à un peu plus de 2 km de l'arrivée et a été évacuée sur une civière.

Alessia Zarbo s'écroule sur la piste victime d'un malaise. © AP Photo/Petr David Josek

Les athlètes continuent leur course pendant que la Française Alessia Zarbo est emmenée sur une civière. © AP Photo/David J. Phillip