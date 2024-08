La lanceuse américaine Raven Saunders, vice-championne olympique à Tokyo en 2021, s'est présentée aux qualifications du poids jeudi matin aux JO de Paris avec un masque recouvrant entièrement son visage, expliquant avoir voulu attirer l'attention sur sa discipline.

Cheveux ras, le crâne colorés en violet et en vert, ongles longs aux couleurs des États-Unis, Saunders a lancé avec un épais masque noir recouvrant entièrement son visage, avec des lunettes de soleil.

"J'avais envie d'essayer d'attirer le regard du monde, de mettre notre discipline plus en lumière", a raconté Saunders à l'issue du concours. "On est des lanceuses de poids mais on a notre style aussi, on peut faire les choses de manière aussi grandioses que les sprinteurs et on mérite la lumière."

L'Américaine, qui précise sur ses réseaux sociaux qu'elle souhaite qu'on utilise le pronom "they" (iel, utilisé par les personnes s'identifiant comme non-binaire) pour l'identifier, est par ailleurs très investie dans la défense des droits des personnes LGBT+ et sur les questions liées à la santé mentale. Elle a à ce titre déjà utilisé les JO comme plateforme politique.

Au Japon, en 2021, Saunders arborait ainsi un masque "Hulk" lors du concours et, en montant sur le podium, avait levé et croisé ses bras en X, expliquant plus tard qu'elle avait voulu représenter "tous les gens à travers le monde qui se battent et qui n'ont pas de plateforme pour faire entendre leur voix".

L'athlète revient d'une suspension de 18 mois, qui a pris fin en février 2024, pour avoir commis trois "manquements à l'obligation de localisation" antidopage en l'espace de 12 mois.

Mercredi, grâce à un jet à 18,62 m, Saunders s'est qualifiée pour la finale mais pas sa compatriote double championne du monde Chase Jackson, qui n'a pas lancé plus loin que 17,60 m.