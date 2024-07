De nouveaux orages, potentiellement importants, sont à nouveau ce soir en région parisienne, a annoncé Météo-France, au cinquième jour des Jeux olympiques de Paris-2024. Touchant d'abord la Normandie, ces orages pourraient "se décaler ensuite vers la région parisienne, où le risque devient important à partir de la fin d'après-midi et en soirée, avant de diminuer en milieu de nuit", indique le prévisionniste national sur son site internet.

Le risque orageux s'étendra "au nord d'une ligne allant des Pays de Loire au Massif central et aux Alpes", est-il précisé.

"Sur la région parisienne, ces orages pourraient s'accompagner localement de grêle, de fortes rafales de vent et de cumuls de pluie pouvant atteindre 20 à 30 mm en moins d'une heure".

Ce matin, Météo-France avait placé Paris et l'Ile de France en vigilance jaune pour mercredi et jeudi pour les orages comme pour la canicule, ce qui correspond à un risque modéré (deuxième des quatre niveaux d'alerte). Le prévisionniste avait toutefois averti que la prévisibilité était "encore très faible tant en localisation qu'en intensité". En tout, 68 départements étaient alors placés en vigilance jaune orages pour la journée d'aujourd'hui.

Hier, Météo-France avait placé dès la fin de matinée Paris et sa région en alerte orange aux orages pour la soirée. Finalement, ces orages ont surtout concerné l'ouest et le sud de l'Ile-de-France, épargnant Paris et sa petite couronne, qui accueille nombre de sites d'épreuves olympiques.

Les averses se sont généralisées en milieu de nuit. Il est tombé 31 mm à Nemours (77), et plus de 22 mm à Pontoise et Wy-Dit (95), précise Météo-France. En revanche, des orages plus importants ont touché l'est du pays, notamment dans l'Yonne où une "mini tornade soudaine" a engendré d'importants dégâts sur le réseau ferroviaire, entraînant l'interruption de la ligne à grande vitesse LGV-Est.

La trajectoire et l'intensité des orages, phénomènes météorologiques particulièrement instables, sont difficiles à prévoir. Par ailleurs, ce mercredi se poursuit la vague de chaleur qui touche la France depuis plusieurs jours "notamment sur la façade méditerranéenne où la canicule va persister jusqu'à ce week-end", indique Météo-France.

Bob de rigueur avec le mercure qui frôle les 30° lors des compétitions de tir à l'arc ce matin à l'esplanade des Invalides ce 31 juillet 2024. Ici l'Italien Mauro Nespoli lors des phases éliminatoires. © AP Photo/Brynn Anderson

Aujourd'hui, les maximales amorcent "une baisse" mais restent "très élevées", entre 28 et 35°C, notamment de l'ouest-Provence à la vallée du Rhône à l'Occitanie, avec des températures souvent comprises entre 35 et 38°C, et ponctuellement 39°C.

La nuit de mercredi à jeudi devrait encore être chaude particulièrement dans l'Est, avec des minimales au-delà des 20°C du Sud-Ouest à la façade est, et de l'ordre de 23 à 25°C de Rhône-Alpes à la Méditerranée.