Après avoir sorti les parapluies au début des JO, spectateurs et artistes de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris-2024 ont intérêt à prévoir des tenues légères et de quoi s'hydrater: une vague de chaleur est attendue ce weekend sur toute la France et la région parisienne ne sera pas épargnée.

"Cette fois on est certain qu'il ne pleuvra pas, la cérémonie de clôture se déroulera au sec, mais sous une chaleur intense", a déclaré vendredi matin à l'AFP, Cyril Bonnefoy, météorologiste chez chez Meteo Consult/La Chaîne Météo.

Paris et l'Ile-de-France risque d'être placées en alerte canicule dimanche. A 21H, heure du début du show, il fera encore 31 degrés et après le mercure ne redescendra pas sous les 28 degrés, prévient Cyril Bonnefoy.

"C'est bien au-dessus des normales, puisqu'en cette saison et pour cette plage horaire, on est normalement sur du 23 degrés", explique le prévisionniste.

Contrairement à la cérémonie d'ouverture qui s'était déroulée en majeure partie sur la Seine et dépendait largement des conditions extérieures pour sa réussite, le spectacle de clôture se déroulera dans un format plus classique au Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

L'enceinte sportive dispose d'un toit flottant, qui sans recouvrir l'ensemble du stade ni des gradins, permet de protéger certains spectateurs de la pluie mais aussi des rayons du soleil.

Petit inconvénient en revanche, cette structure semi-fermée empêche en partie l'air de bien circuler, limitant les possibilités de rafraîchir un peu les organismes.

"Il pourra faire très lourd à l’intérieur de l'enceinte. Ce qui créera une sensation d'inconfort pour les spectateurs", qui doivent prévoir de bien s'hydrater, "pour les athlètes qui vont défiler mais surtout pour ceux qui vont performer durant le spectacle", estime Cyril Bonnefoy.

Contrairement à la cérémonie d'ouverture, où les prévisions avaient beaucoup évoluées pour finalement n'annoncer la pluie que le vendredi matin en raison d'une perturbation particulièrement mouvante, cette fois pas trop de risque de retournement de situation en dernière minute: "à 48h, on est sur une fiabilité de 95%, les 5% restant ne sont que sur l'intensité du phénomène de chaleur et le niveau exacte de température", indique la Chaine Météo.

Et "aucun scénario ne prévoit de la pluie", assure M. Bonnefoy.

Quant au risque d'orages dimanche soir, il est également écarté, ceux-ci ne sont attendus que lundi soir, après une journée encore plus chaude, où les températures monteront jusqu'à 37/38 degrés à Paris et la petite couronne.

"Mais les JO vont y échapper", conclut Cyril Bonnefoy.