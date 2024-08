Les primes JO des athlètes français seront-elles soumises à impôt? Le débat revient régulièrement lors des olympiades, mais cette année, le gouvernement sortant et d'autres sont favorables à ce que les primes des athlètes français soient défiscalisées dans le prochain budget, après un efficace coup de gueule du champion David Douillet.

Cela a déjà été le cas dans le passé : à Rio en 2016 les primes avaient été défiscalisées et des athlètes, comme le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade, s'étaient mobilisés pour qu'il en soit de même aux JO d'hiver en 2018, ce qui avait effectivement été voté par le Parlement. Mais les primes de Tokyo 2020, certes augmentées, avaient été imposées.

Cette fois, c'est le double champion olympique de judo David Douillet qui a rouvert le débat en qualifiant de "scandale" l'imposition des primes, a fortiori cette année avec la moisson importante.

"Pour certains athlètes, c'est de l'argent de poche, et pour d'autres, dans des petits sports, c'est immense. Fiscaliser ça? Je trouve que c'est une honte", a-t-il asséné lundi, en rappelant que ces sportifs obtenaient leur médaille au bout de 10 à 15 ans d'entraînement.

Dès le lendemain, le député Les Républicains Olivier Marleix a proposé de légiférer. "Une PPL (proposition de loi, NDLR) consensuelle pour débuter la législature et poursuivre dans l'hémicycle un moment d'unité nationale!", a lancé l'ancien chef du groupe LR à l'Assemblée nationale sur X.

Et ce jeudi, c'est au tour du ministre démissionnaire de l'Economie d'approuver à son tour la mesure, même s'il n'aura bientôt plus le pouvoir de la mener à bien.

"Exceptionnelles" et "récompense(s) d'années de travail, d'efforts" et "fierté française", les primes ne doivent pas être fiscalisées, a dit Bruno Le Maire au Figaro. Il a promis qu'il préparerait le terrain pour qu'elles soient "défiscalisées" dans le budget 2025, qui sera débattu à l'automne par la nouvelle Assemblée.

"Ce n'est pas à moi d'en décider, je suis chargé des affaires courantes, mais je préparerai des dispositifs pour que ces primes" le soient dans le budget 2025, a-t-il précisé.

Les médaillés français reçoivent 80.000 euros pour l'or, 40.000 pour l'argent et 20.000 pour le bronze, selon le barème établi par le ministère des Sports. Des montants en nette hausse par rapport aux JO de Tokyo en 2021 (65.000, 25.000 et 15.000 euros). Chaque sportif d'un collectif médaillé se voit en outre attribuer la prime correspondant à son niveau de médaille.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a reprécisé dimanche que ces primes concernaient également les entraîneurs (de premier rang autour du médaillé) et qu'elles étaient cumulables.

"Je suis prête à continuer d'exploser l'enveloppe avec la bénédiction de Bruno Le Maire", avait-elle dit lors d'une conférence de presse au Club France alors qu'elle était interrogée sur le montant de l'enveloppe.

Selon un document du ministère des Sports et des JO, le gouvernement a en fait budgété plus de 18 millions d'euros pour les Jeux olympiques et paralympiques, répartis en 138 médailles dont 46 en or.

"Le gouvernement a acté une augmentation significative et exceptionnelle du montant attribué aux médaillés olympiques et paralympiques français", a déclaré pour sa part le ministère des Sports par communiqué.

À trois jours de la clôture des JO, les Français ont remporté 53 médailles, dont 14 en or. Les Jeux paralympiques commenceront le 28 août.

Quoique l'Assemblée décide cet automne, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux, a estimé, mardi à Marseille que la prime était "un beau cadeau et on est très content de la percevoir quand on gagne, mais je ne crois pas que ça soit la motivation première des athlètes".