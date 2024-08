A la veille de la cérémonie de clôture, les marathoniens entrent en scène sur un parcours atypique et l'athlétisme tire sa révérence sur la piste violette du Stade de France, samedi aux JO-2024, où les "Avengers" américains comptent bien affirmer leur hégémonie sur la planète basket.

Athlétisme, du matin au soir

Un matin de légendes, une soirée en apothéose.

Le Louvre, le château de Versailles et les Invalides figurent parmi les sites historiques que les marathoniens apercevront samedi matin. Mais avec 436 m de dénivelé positif, l'épreuve au parcours atypique n'aura rien d'une balade touristique.

"Ça va être un marathon historique. Il ne faut pas avoir peur non plus", a confié à l'AFP Mekdes Woldu, l'une des sélectionnées français.

Le plateau compte notamment deux légendes, le Kényan Eliud Kipchoge, qui vise un 3e sacre consécutif inédit, et l'Éthiopien Kenenisa Bekele. Ils s'étaient livrés tous les deux avec le Marocain Hicham El Guerrouj une bagarre épique sur 5 000 m au Stade de France lors des Mondiaux de Paris il y a 21 ans.

La dernière soirée sur la piste violette de Saint-Denis s'annonce folle avec huit finales, le retour de Jakob Ingebrigtsen sur 5 000 m après son immense déconvenue sur 1.500 m, et probablement ceux de Sydney McLaughlin-Levrone et Femke Bol pour le 4x400 m.

Les "Avengers" en mission

Comme il y a trois ans à Tokyo, la finale du tournoi masculin de basket oppose la France, cette fois devant son public bouillant, aux États-Unis (21h30).

Les "Avengers" américains de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, en quête d'un cinquième titre consécutif, ont eu chaud jeudi en demi-finales face aux Serbes (95-91), alors que les Bleus de Victor Wembanyama ont surmonté un premier tour raté pour terrasser l'Allemagne championne du monde (73-69) après avoir eu la peau du Canada en quarts (82-73).

"On a une chance sur 14 millions mais on va la saisir", a lancé le capitaine français Nicolas Batum, résumant l'ampleur du défi.

En quête du doublé

Dans une finale rêvée contre la Norvège (15h00), les handballeuses françaises s'avancent vers un doublé olympique après leur premier sacre à Tokyo. Cette troisième finale des JO d'affilée conforte un peu plus encore la place prise par l'équipe de France en haut de la hiérarchie mondiale.

Victorieuses de cette même Norvège fin 2023 en finale du championnat du monde, les joueuses d'Olivier Krumbholz compteront sur leur défense, base de leurs succès, avec notamment un duo de gardiennes décisif contre la Suède en demie: Laura Glauser et Hatadou Sako. Les chevilles ouvrières Tamara Horacek et Estelle Nze Minko seront aussi à l'œuvre, sans oublier la "8e joueuse", l'arène endiablée de Pierre-Mauroy et ses 27 000 spectateurs.

Pour imiter Soviétiques et Américains

Dans l'histoire, seuls les Soviétiques (1964-1968) et les Américains (1984-1988) ont réussi à se parer d'or deux fois consécutivement aux JO. Les volleyeurs français, sacrés en 2021, sont donc aux portes d'un monumental exploit en cas de victoire en finale (13h00) face à la Pologne.

Mais la tâche s'annonce particulièrement ardue face aux Polonais qui comptent sur une génération dorée, multi-titrée et guidée par Wilfredo Leon, Cubain naturalisé en 2019 à qui il ne manque que la consécration olympique.

Le Brésil contre le sens de l'histoire

Pour la troisième fois de son histoire, le Brésil, emmené par la légende Marta, retrouve (17h00) en finale du tournoi de foot féminin les États-Unis, portés par le trio offensif Rodman-Smith-Swanson et qui peuvent remporter l'or pour la cinquième fois.

Sur ces deux finales, en 2004 et 2008, les Américaines, ont raflé l'or. Et la dernière victoire du Brésil face aux USA remonte à près de 10 ans.

La course à pied en fête

Plus de 40 000 amateurs doivent participer dans la nuit de samedi à dimanche au "marathon pour tous" sur le parcours suivi dans la matinée par les olympiens ou à un 10 km au cœur de Paris, une manifestation inédite pendant les JO.