Live démarré le 9 août 2024 à 7h45 (TU)

Direct Paris 2024 : nage en eau libre, l'or pour le Hongrois Kristof Rasovszky

Le nageur hongrois Kristof Rasovszky, vice-champion olympique aux JO de Tokyo et champion du monde, a triomphé vendredi de la Seine et remporté le 10 km en eau libre aux JO de Paris en 1 h 50 minutes et 52 secondes, à l'issue d'un finish haletant.

Les horaires sont donnés en temps universel.