Paris 2024 : record olympique et l'or pour Léon Marchand !

Les Sud-Coréennes ont conservé leur invincibilité par équipes aux Jeux olympiques, en décrochant l'or dans l'arène de l'Esplanade des Invalides, après avoir dominé la Chine (5-4) en finale dimanche après-midi sous le soleil et devant des milliers de supporters sud-coréens.

La Sud-Coréenne Lim Si-hyeon vise lors du match pour la médaille d'or contre la Chine ce 28 juillet, aux Invalides. © AP Photo/Rebecca Blackwell

Depuis l'apparition de l'épreuve par équipes aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, les Sud-Coréennes n'ont laissé échapper aucun titre, une invincibilité qui dure depuis près de quatre décennies.

En finale, Lim Si-hyeon, Nam Su-hyeon et Jeon Hun-young ont démarré tambour battant face aux Chinoises An Qixuan, Li Jaiman et Yang Xiaolei, en remportant les deux premiers sets 56-53 et 55-54.

Les Chinoises ont réussi à inverser la tendance dans la seconde partie de la finale, en remportant les troisième et quatrième sets (54-51 et 55-53).

Yang Xiaolei. © AP Photo/Rebecca Blackwell

La médaille d'or s'est jouée aux barrages, que les Sud-Coréennes ont remportés 29-27. La médaille de bronze est revenue aux Mexicaines, qui ont battu les Néerlandaises 6 à 2 en petite finale. Les Pays-Bas, qui avaient éliminé la France en matinée en huitièmes de finale, avaient poussé la Corée du Sud en barrage en demi-finale, finalement remportée 5 à 4 par les Asiatiques.

Après avoir réalisé le record du monde (694) lors du tour de classement, Lim Si-hyeon sera favorite pour le titre individuel, en jeu de mardi à samedi.